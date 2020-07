Alla vigilia della sfida con il Bournemouth, Pep Guardiola ha parlato del suo futuro: "​Adesso non è il tempo di parlare di contratti. Ho ancora un anno ed è un periodo lungo per un manager. Ero felice prima, lo sono ora e sarei rimasto comunque. Amo stare qui, avremo tempo per parlarne". Guardiola piace alla Juventus e al Barcellona, che sogna un clamoroso ritorno.