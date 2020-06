, dopo la prima positiva stagione disputata (e non ancora conclusa) in una grande piazza.: questa sensazione trova conferma nell'indiscrezione proveniente dalla Francia e chehanno potuto confermare a calciomercato.com, ossia che nel contratto con scadenza 2024 è stata inserita una. Una forma di tutela nel caso in cui qualche top club europeo decidesse di bussare alla porta per il centrocampista algerino, la rassicurazione su una eventuale significativa plusvalenza a bilancio, considerando che Bennacer è stato acquistato per 15 milioni di euro dall'Empoli nella scorsa estate.- Secondo quanto riferisce RMCSport,e del suo direttore sportivo Leonardo per il miglior calciatore dell'ultima Coppa d'Africa,, ma al momento nessuna offerta - nell'uno e nell'altro caso - è stata ancora recapitata. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Bennacer continua ad essere considerato un elemento molto importante nell'attuale progetto e in quello che prenderà il via nella prossima stagione, verosimilmente col tedesco Ralf Rangnick al timone della direzione sportiva e sulla panchina al posto di Stefano Pioli.Per caratteristiche tecniche e atletiche, il profilo di Bennacer si sposerebbe alla perfezione con l'idea di calcio dell'artefice del miracolo Lipsia, ma in tempi di ristrettezze economiche derivanti dal coronavirus e, a fronte di un interesse sempre più crescente da parte di alcune delle big europee, il Milan ha fissato la valutazione di uno dei suoi gioielli.Prendere o lasciare.