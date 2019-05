Guardiola si, Guardiola no. Guardiola su, Guardiola giù. Sui social non si parla d'altro. Tra verità e finzione ma c'è anche un altro lato da tenere sott'occhio, oltre a quello sportivo. L'affare Guardiola sembra un discorso speculativo che serve a far salire e scendere il titolo della Juve in borsa.