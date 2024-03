Guardiola: 'Non me ne vado. Neanche il Manchester City credeva potessimo vincere la Champions League...'

Il Manchester City vuole bissare la Champions League vinta nella passata stagione, ai danni dell'Inter, ma qualche anno fa il club stesso credeva di essere ben lontano dallo status attuale. A rivelarlo è proprio Pep Guardiola, l'allenatore dei Citizens che ha portato solo pochi mesi fa al Triplete. Il tecnico catalano ha parlato a TNT Sport, dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, ottenuta senza troppi patemi sul Copenaghen. Le sue parole.



PASSATO E FUTURO - “Ricordo che quando sono arrivato i dirigenti non ci credevano nella vittoria della Champions, il club non credeva che potessimo farcela. E' stato un processo, passo dopo passo. Oggi i dirigenti non danno troppo tempo agli allenatori per vincere ma a me l'hanno dato. Ci hanno dato tempo e ora siamo una squadra che crede di poterlo fare di nuovo. Addio a breve? No, non voglio andarmene", ha chiosato. Guardiola ha vinto la Champions col City - la prima del club - al termine della settima stagione in carica e ha un contratto col club fino al 30 giugno 2025.