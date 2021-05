Intervenuto alla Bobo tv, l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato di Roberto Baggio, suo compagno ai tempi del Brescia.



“Ha avuto tanti infortuni e al Brescia era a fine carriera, non aveva più quello spunto in velocità, ma era così intelligente, ma così intelligente… Quando ricevevo palla da centrocampista centrale, sapevo benissimo che avrei trovato un calciatore nell’unico spazio libero. Era Baggio, era sempre solo, sempre nello spazio in cui l’avversario non poteva difendere. Lui era sempre lì e lo trovavi sempre. Ho avuto una grande fortuna a stare insieme a lui due anni, un ragazzo fantastico”