Non è passata inosservata la dichiarazione di Zlatan Ibrahimovic che in riferimento a Erling Haaland aveva affermato: "Dipende dall’ego di Guardiola: se lo lascia diventare più grande di lui o no. Perché a me non ha permesso di migliorare? A me come agli altri: perché non è capitato solo a me, ma a molti altri". L'allenatore del Manchester City ha risposto al suo ex giocatore usando l'arma dell'ironia e del sarcasmo.



LA RISPOSTA DI PEP - "Ha ragione, ha perfettamente ragione. In questo club, in questa squadra, il mio ego è al di sopra di ogni altra persona, di ogni giocatore. Non mi piace quando Erling segna tre gol e tutti i focus sono su di lui. Sono così geloso! Onestamente, sono così geloso. Ho detto: 'Erling, per favore basta fare gol, altrimenti i giornali non parleranno di me, e solo di me'. Lui ha ragione, mi conosce perfettamente. Adesso può scrivere un altro libro. Il mio ego è enorme".