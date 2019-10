"La distanza è ampia ma siamo solo ad ottobre, il titolo non è ancora assegnato" parola di Guardiola. L'allenatore del Machester City ci crede - e non potrebbe essere altrimenti -, la corsa al titolo è ancora ampiamente aperta nonostante gli 8 punti che separano ora i suoi citizens dal Liverpool di Klopp.



Il City non partiva così male in campionato dalla stagione 2013-14 come ricorda la BBC. Ma il tecnico non si scoraggia e analizza con lucidità il momento complicato dei suoi: "Il Liverpool sta facendo un grande cammino e per noi è meglio non pensare alla distanza che abbiamo da loro. Ci sono ancora molte partite da giocare".



L'obiettivo rimane sempre quello: riuscire a vincere la terza Premier League consecutiva (non accade dal 2006-2009 quando sir. Alex Ferguson guidava lo United). Obiettivo per nulla semplice come ammette lo stesso Guardiola: "La maggior parte delle squadre che hanno vinto il titolo la stagione precedente non riescono a ripetersi l'anno successivo".