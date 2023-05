Ritardi fino a 250 minuti suitreni dell'Alta velocità, gli intercity e i treni regionali. Centinaia di persone bloccate sui treni verso nord. E altre in attesa a Termini. È caos lungo l'asse ferroviario che da Roma conduce sino al Nord Italia. I disagi sono stati causati da un guasto alla linea elettrica intorno alle ore 10.30 a ridosso del Nodo di Roma tra Roma Tiburtina e Settebagni.



Il problema registrato tra Tiburtina e Settebagni sta creando fortissimi disagi. Su uno dei treni bloccati, centinaia di tifosi della Lazio in viaggio verso Milano per la partita con il Milan. Sul percorso inverso, disagi anche per i tifosi dell'Inter diretti a Roma per il match delle 18.



Alcuni viaggiatori si sono sentiti male, altri sono scesi sulle rotaie. Il guasto è stato riparato alle 12.40.