Luigi Gubitosi, amministratore delegato di TIM, durante una conference call ha parlato così della querelle, ancora in corso, tra Sky e Dazn per i diritti televisivi del campionato di Serie A: "Credo che il comunicato dell’Autorità parli da solo. Di base non vogliamo trattenere alcuna relazione con Sky. Loro hanno partecipato, Dazn anche, e noi abbiamo vinto, tutto qui. Come nelle elezioni. Dovremmo finirla qui, non è molto sportivo poi fare delle cause legali".