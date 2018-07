Continua la rivoluzione in casa Cremonese. Il d.s. Rinaudo è attivissimo insieme al suo braccio destro Pariscenti per rivoluzionare l’organico e consegnare al tecnico Mandorlini una squadra da quartieri alti. Ieri i grigiorossi hanno definito altri tre acquisti: il portiere Radunovic (Atalanta, era alla Salernitana), il difensore Del Fabro (Juventus, era al Novara) e il centrocampista Brlek (Genoa).



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, lo Spezia si assicura il talentino islandese Sveinn Aron Gudjohnsen dal Breidablik Kópavogur. Un attaccante promettente e figlio dell’ex centravanti di Barcellona e Chelsea Eidur Gudjohnsen, autentica leggenda del calcio nordeuropeo. I liguri per l’attacco restano in pressing per Moncini (Spal, era al Cesena).



Il Brescia continua a corteggiare Rossettini (Genoa) e Addae (Ascoli). Cremonesi (Spal) nel mirino del Verona. Il Cittadella è vicino a Ngombo (ex Bari). I difensori Albertazzi (ex Verona) e Rowan (ex Watford) in prova con il Livorno che aspetta Giannetti (Cagliari) e non molla la presa per Gilardino (ex Spezia). L’Ascoli è in pressing per l’attaccante Citro (Frosinone). Il Pescara vuole Vitale dalla Salernitana per la fascia sinistra: proposto ai campani lo scambio con la punta Cocco. Gli abruzzesi inoltre sono ai dettagli per Scognamiglio (Cesena) e Max Gatto (Pro Vercelli).



Il Perugia, in attesa di Petkovic e Kingslay dal Bologna, prende Palumbo (Carpi). Perticone (Cesena) firma con la Salernitana che aspetta Fazzi (Atalanta). Il Benevento prende Volta (Perugia) in difesa. Varone (Ternana) firma un biennale con il Cosenza. Il Crotone tratta Beruatto (Juventus). Oggi è il giorno della firma di Haas (Atalanta) con il Palermo che per l’attacco continua a duellare con il Perugia per Vido (Atalanta, era al Cittadella). In uscita Gnahorè verso i francesi verso l’Amiens.