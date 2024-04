Gudmundsson: 'Il Genoa? L'ho scoperto su Google. Ora punto alla Premier'

La fama divero e proprio trascinatore del Genoa in questa stagione, sta facendo eco anche al di fuori dei confini nazionali.Il nome dell'attaccante islandese sta cominciando a circolare anche in Inghilterra, e non soltanto per l'interesse di mercato suscitato dal Tottenham. A lui ha dedicato una bella e lunga intervista il Telegraph, uno dei più importanti tabloid britannici. Dalle colonne del quotidiano londinese Gudmundsson ha avuto modo di parlare di come è nata la sua esperienza al Grifone, che lo portò in Italia nel gennaio 2022 prelevandolo dall'AZ Alkmaar. E in tutta franchezza il numero 11 rossoblù ha ammesso di non aver saputo molto del Genoa all'epoca:- ha spiegato Albert -

Oggi Genoa e Gudmundsson sono due parole simbiotiche, merito delle buone prestazioni del club e dell'ottimo rendimento del giocatore: "Sono molto contento di quello che ho fatto finora in questa stagione. Ho avuto buone statistiche anche la scorsa stagione in Serie B e questo mi ha dato un po' di fiducia per quest'anno.: una buona finalizzazione, un buon passaggio, buoni calci piazzati.

Nato in una famiglia profondamente legata al calcio, Gudmundsson ha ripercorso la propria storia personale, spiegando come sia nata la sua passione per il pallone: ". Ricordo che a 10 o 11 anni mia madre dovette andare al campo e prendermi per tornare a casa e dormire. Non è che mi stessero spingendo a farlo, me ne sono innamorato. Ma si stavano prendendo cura anche della mia tecnica. Fondamentalmente,Andavo in giardino a giocare con mio padre o mia madre, e in tv c'era sempre la Premier League o il calcio italiano".

E poi c'è stato l'esempio del bisnonno omonimo, primo calciatore professionista d'Islanda con esperienze all'Arsenal e al Milan nella seconda parte degli anni '40:Dopo una stagione come quella attuale e alla luce delle tantissime sirene che lo riguardano, Gudmundsson non può esimersi dal rispondere a una domanda sul proprio avvenire:ma ovviamente come giocatore e amante del calcio,Fin da quando ero bambino