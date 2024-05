Gudmundsson rischia il processo con l'accusa di cattiva condotta sessuale, il suo avvocato: "E' innocente"

9 minuti fa



Albert Gudmundsson deve ancora fare i conti con un'accusa di "cattiva condotta sessuale" da parte di una ragazza. Il fatto risale ad agosto dell'anno scorso a Reykjavik in Islanda. Il caso in questione era stato archiviato, ma ora si è riaperto perché la presunta vittima ha presentato ricorso. L'attaccante del Genoa rischia di dover andare a processo nei prossimi mesi.



Intanto il suo avvocato difensore, Vilhjalmur H. Vilhjalmsson, si dice sereno: "Albert Gudmundsson è innocente. Non è successo nulla di nuovo, tutto questo fa parte dell'iter processuale che già conosciamo. Manteniamo la piena fiducia nella giustizia".