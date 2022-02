La guerra irrompe nello sport. L'Unione Europea è al lavoro in queste ore per varare un pacchetto di dure sanzioni nei confronti della Russia, dopo la decisione di Vladimir Putin di invadere l'Ucraina. Alcune di queste misure riguardano anche il calcio e lo sport e sono state girate all'UEFA.



LE TRE RICHIESTE - Si tratta di tre richieste principali: no alla finale di Champions League a San Pietroburgo. No a eventi calcistici internazionali in Russia e anche la risoluzione immediata dell'accordo con Gazprom, official partner della UEFA Champions League.