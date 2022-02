Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Nyon, quartier generale della Uefa, in occasione del Comitato Esecutivo di domani non sarà presa soltanto la decisione ufficiale sullo spostamento della sede della finale di Champions League del 28 maggio, che non sarà più giocata a San Pietroburgo. Anche la sfida di Supercoppa Europea 2023 a Kazan va verso la cancellazione.