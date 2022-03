Bilanci in rosso non già per le conseguenze economiche del Covid, ma soprattutto per la scellerata gestione dei club. La, per citare solo un caso, parealtri 200 milioni di passivo, nonostante non ci sia più Ronaldo, l’operazione meno riuscita della storia., soddisfatto per essere sceso sotto quota 100.La SuperLega non ha ancora stravolto il calcio, se mai lo farà, mentreBasti pensare agli imminenti mondiali indoor di atletica senza russi, alle Coppe di basket, ai corridori ciclisti anche italiani appiedati perché tesserati per team russo e a tutto ciò che è destinato a venire se non si trova rapidamente un argine alla follia della guerra.campione d’Europa in carica, che già ha rischiato di arrivare a Lille in treno per la Champions e che sabato viaggerà probabilmente in pullman per giocare a Middlesbrough un match di FA Cup. L’aereo costerebbe troppo.Lo sponsor di maglia ha chiesto la rescissione del contratto, altri eventuali sponsor non possono in ogni caso trattare con il club, che non può nemmeno vendere magliette e biglietti per lo stadio (a Stamford Bridge entreranno solo gli abbonati). Rinnovi contrattuali bloccati, giocatori in uscita, licenza sportiva valida solo fino al 31 maggio e necessità di vendere il club il più rapidamente possibile, di certo prima che cominci la prossima sessione di mercato.