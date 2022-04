Oggi è il giorno 58 di guerra in Ucraina, invasa dalla Russia lo scorso 24 febbraio. Un conflitto che ha già causato almeno 46mila morti e circa 11 milioni di profughi. Calciomercato.com racconta i principali avvenimenti di giornata.



8.25 - "Nessun corridoio umanitario oggi, complice i pericoli nel percorso", ad annunciarlo è la vice prima ministra ucraina Iryna Vereshchuk.



8.10 - Il sito di news filo-Cremlino Readovka ha messo in rete l'annuncio, fatto dal ministero della Difesa di Mosca, che in Ucraina risultano 13.414 soldati russi uccisi e altri 7.000 dispersi. Informazione cancellata e rimossa dal web poco dopo.



8.05 - L'intelligence militare britannica fa sapere che i combattimenti e i bombardamenti nel Donbass orientale continuano, con la Russia che cerca di avanzare ulteriormente.



5.35 - "Quando è stato eletto, Putin pensava che avrebbe distrutto agevolmente la Nato e invece ha ottenuto proprio ciò che non voleva" e cioè che la Finlandia e la Svezia si uniranno all'Alleanza Atlantica. Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, parlando ad un evento in Oregon.