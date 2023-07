La storia del calciomercato si sa è stata anche teatro di decisioni presa non dai giocatori ma influenzate dalle proprie compagne. L’ultima della lista è Sara Arfaoui, la moglie italiana di Ilkay Gundogan. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l’ex Professoressa de ‘L’Eredità’, quiz di Rai Uno, è stata fondamentale nella decisione del centrocampista di lasciare Manchester, spesso criticata dalla ragazza, per trovare casa a Barcellona. Entrambi infatti amano questa città, visitata più volte e sempre apprezzata per clima, monumenti e gastronomia. E, forse proprio sapendo ciò, il presidente del Barcellona, Laporta, ha omaggiato il compleanno di Sara con una torta nel giorno della presentazione ufficiale del marito. E in Catalogna già non vedono l’ora di vedere il tedesco segnare in campo e l’italiana esultare sugli spalti. D’altronde, come confermano le immagini di questa GALLERY , Sara è sempre bellissima.