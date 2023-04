Intervistato da SportBild, Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City, ha scaldato l'ambiente in vista dell'impegno di Champions League contro il Bayern Monaco, ora allenato dal suo ex allenatore ai tempi del Borussia Dortmund, Thomas Tuchel: "Entrambe le squadre vogliono vincere la Champions League - ha affermato Gundogan - e investiranno tutto in essa. Conosciamo i punti di forza del Bayern, soprattutto in casa.



Poi una chiosa su Tuchel: "Mi ha fatto fare un grande passo avanti come giocatore e mi ha formato in modo significativo. Anche se solo per una stagione. È uno che dice quello che pensa ad alta voce. Non posso che parlare bene di lui".