Gytkjaer ci riprova col Venezia: operazione Serie A 2.0

Il 'Vichingo' ha cambiato aria, ma non obiettivo. Dopo aver trascinato ilverso la prima storica promozione,sta provando a ripetersi con addosso la maglia del. Riportare in Serie A i lagunari è ciò che ha mosso il bomber danese a scendere nuovamente di categoria, accettando di lasciare il segno nell'ambizioso progetto a stelle e strisce messo in piedi da Niederauer & co.A 33 anni il tempo per regalarsi e regalare gioie nel calcio diventa tiranno, scalfito dall'inesorabile carta d'identità che tende a ingiallirsi e costringe a pensare cosa inventarsi dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Gytkjaer però al momento non sembra voler fare i conti con la realtà, immerso anima e corpo nell'avvincente lotta per il secondo posto che vede impegnate Como, Cremonese e il suo Venezia.

Il centravanti scandinavo è approdato in Laguna per traghettare gli arancioneroverdi verso lidi di ben altro prestigio, dicendo sì al club che ha scelto lui come spalla di un altro gigante del gol venuto dal freddo Nord Europa:. Monza che Christian ha salutato col magone, la stessa sensazione provata dai tifosi biancorossi nel dire addio a uno degli uomini promozione rivelatosi prezioso anche in A. Una volta svincolato il danese si è rimesso in gioco sposando il Venezia, che se si ritrova lassù in classifica lo deve anche al colpo dell'estate.

"Com'è giocare con Pohjanpalo? Mi piace stare con atleti importanti e lui è uno di questi, ma anche con gli altri mi trovo bene - ha spiegato di recente alla Gazzetta dello Sport - Anche per il gioco che facciamo: andare sempre avanti, attaccare collettivamente. Per questo abbiamo segnato così tanto".. Vivere a Venezia poi è un'opportunità enorme e in più a Monza avevo già lavorato con Filippo Antonelli, il direttore sportivo".

Il segreto dietro all'ascesa di Gytkjaer nel nostro calcio, è senza dubbio da ricercarsi nell'aspetto mentale: "- aveva raccontato a dicembre in un'intervista concessa a Gianlucadimarzio.com -. Ho girato l’Europa vivendo tante esperienze significative, come quella al Lech Poznan. Una stagione importante che mi ha permesso di arrivare in Italia.”.. Ora che sono padre sono ancora più tranquillo. Passo il tempo con mia moglie e mia figlia.".