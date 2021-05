. Ovviamente a modo suo, offrendo al modulo quei tocchi di talento che migliorano tutto. Lo ha fatto quando si è calato nella parte, quando ha teso la mano al suo allenatore, attratto dal genio, ma ancor più dal sacrificio. E da questo punto di vista Eriksen doveva concedere qualcosa, perché, e invece Conte era proprio lì in mezzo che lo voleva. A sudare e sporcarsi. Alla fine si sono capiti, per fortuna, e ci hanno guadagnato entrambi. Di sicuro ci ha guadagnato l’Inter.È stato un processo lungo, un lavoro costante, ma alla fine Eriksen ha saputo calarsi anche nella realtà del campionato italiano, già difficile di suo, ma ulteriormente esasperato da Antonio Conte, alla costante ricerca delle perfezione, che passa dalla maniacale cura dei dettagli.Un passo alla volta, ma con gli obiettivi chiari in testa, perché solo così si passa allo step successivo e Conte lo insegna.Eriksen ha cambiato l’Inter e adesso sta cambiando se stesso, pretendendo di più. Con quello messo a segno a Crotone fanno; il secondo è servito a recuperare l’importante sfida contro il Napoli, passato in vantaggio; mentre il terzo potrebbe significare scudetto, se domani l’Atalanta non vincesse contro il Sassuolo. Lontani i tempi in cui Marotta lo spingeva fuori dal progetto.