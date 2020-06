Era diventato un paladino dei diritti delle persone meno abbienti in Inghilterra, di cui lui ha fatto parte prima di farsi largo nel settore giovanile del Manchester United e diventare nel tempo un punto fermo della prima squadra, oltre che della nazionale inglese. Marcus Rashford non è solo uno straordinario calciatore, ma anche un ragazzo di soli 22 anni capace di prendersi la scena politica e di vincere la sua battaglia per aiutare chi - a maggior ragione in un periodo difficilissimo anche per il suo Paese complice l'emergenza coronavirus - non ha i mezzi per permettersi di mangiare come tutti gli altri.



Il governo inglese presieduto da Boris Johnson ha infatti deciso di fare retromarcia rispetto alle intenzioni iniziali e ha annunciato che, anche nelle 6 settimane in cui le scuole resteranno chiuse per le vacanze estive, i beneficiari dei voucher per i pasti gratis nelle mense degli istituti saranno supportati. "Guardate cosa si può ottenere quando si lotta tutti assieme. Questa è l'Inghilterra nel 2020!", ha subito commentato un raggiante Rashford. Che si era già speso in prima persona nelle passate settimane arrivando a raccogliere oltre 20 milioni di sterline grazie a una raccolta fondi da lui promossa per aiutare i bambini in difficoltà. Come lo è stato lui in passato e che oggi, da campione affermato e da persona conscia della sua condizione di privilegiato, può dire di aver vinto.