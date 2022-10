Per Erling Haaland arriva la benedizione di un illustre collega, Luis Suarez. Dopo la tripletta dell'attaccante norvegese nel derby di Manchester, il Pistolero si è complimentato con il centravanti norvegese su Instagram, commentando un suo post: "Congratulazioni amico mio! Grande partita per te! Sei il miglior numero 9 al mondo in questo momento".