Oggi è sulla bocca di tutti, il teenager che segna a raffica in Champions League e incanta qualsiasi top club. Un anno e mezzo fa, Erling Braut​: lo ha confessato proprio l'attaccante, intenzionato a lasciare il suo Molde solo per il Salisburgo dove avrebbe potuto esplodere e giocare, da protagonista. Scelta saggia, ma oggi lo scenario è totalmente cambiato e di certo, vera e propria pepita d'oro norvegese.CAMBIO DI IDEE - Fabio Paratici e i suoi uomini ne conoscono i progressi a memoria da tempo, oggi Haaland è diventato grande,. Sa bene che arriverebbe da stella e non più da giovane pronto per essere spedito in prestito come un anno e mezzo fa, ma lo stesso Haaland non è ancora andato oltre:senza dimenticare che il Barça cerca l'erede di Suarez. Nessuna preclusione, apertura anche alla Juve ma niente decisioni.IL PREZZO - Da parte propria invece il Salisburgo è già stato chiarissimo con l'entourage del giocatore:durante la scorsa stagione, venduto poi al Real Madrid per oltre 65 milioni dopo una crescita di mese in mese della sua valutazione. La Juventus lo sa bene, studia Haaland ma la concorrenza sarà illustre e feroce. Di certo, Erling oggi non rifiuta più Torino a priori...