Erling Haaland si racconta. Ai microfoni di Sky Sports, il classe 2000 del Dortmund ha dichiarato: "Posso migliorare in tutti gli aspetti. Se mi dicono che sono un bravo finalizzatore posso rispondere che posso ancora fare meglio. E posso diventare più veloce, più forte. Ma, se dovessi scegliere in cosa migliorare, direi che l'ideale sarebbe la resistenza agli infortuni. Non infortunarmi è il mio obiettivo nel 2022. Rinnovo? Non voglio dire nulla, penso solo ad andare avanti".