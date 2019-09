In Champions League si è presentato da predestinato, per non dire da fenomeno. Esordio con il Salisburgo e subito, uno che farà parlare di sé molto a lungo; classe 2000, nato a Leeds ma di nazionalità norvegese, attaccante purosangue con un. Un diamante che sta emergendo per freddezza, qualità, personalità fuori dal comune. Quella tripletta segnata in 45 minuti vale il record in Champions per la sua giovanissima età, lo sanno bene gli uomini della dirigenza bianconera.- Un anno e mezzo fa, infatti,, il club norvegese dove giocava questo ragazzo prima di approdare al Salisburgo nei mesi scorsi. Fabio Paratici aveva predisposto una; negli stessi giorni, altri uomini della Juve hanno sondato il Molde per Haaland senza trovare un accordo.oppure girarlo all'Under 23 in attesa di portarlo in prima squadra, convinti che Erling avesse tutte le carte in regola per sfondare. Costava poco più di 5 milioni, oggi se andasse avanti così andrebbe aggiunto probabilmente uno zero al conto presentato dal Salisburgo. Che a gennaio 2019 ha preso Haaland proprio per 5 milioni più bonus, oggi se lo gode.pur con un costo totalmente differente. Sì, il feeling tra Erling e la Juve non è finito.