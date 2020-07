Una meteora rossonera per ben due anni. Tra prestiti, mesi da fantasma e adesso il ritorno., dove l'ex bambino prodigio croato ha collezionato 17 presenze e un gol all'attivo. Ancora troppo poco rispetto agli standard attesi per questo ragazzo ormai 24enne da cui ci si aspettava un exploit totale. Non a caso,anche perché è andato via Zvone Boban, croato come Halilovic che aveva un legame diretto con l'ex dirigente rossonero.- Nei piani rossoneri c'è infatti l'idea diapprofittando di proposte allettanti. Niente recupero del giocatore ma cessione, strada segnata., Halilovic apre e può dire addio al progetto rossonero dopo due stagioni dal suo arrivo a ridosso del cambio di dirigenza. No secco all'altra opportunità in cui Halilovic sperava, apertura al Benfica in attesa che la trattativa entri nel vivo.