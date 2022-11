Comme prévu depuis le début, différentes possibilités étaient envisagées suite aux chimio. Je vous annonce que le combat n’est pas terminé pour moi. Je vais devoir subir une opération pour en finir définitivement avec cette tumeur qui m’éloigne des terrains.

Merci à tous pic.twitter.com/sFijTijLXu — Sébastien Haller (@HallerSeb) November 16, 2022

. Lo ha annunciato sui social lo stesso attaccante del: "Come pianificato fin dall'inizio, dopo la chemio sono state prese in considerazione diverse possibilità. Ti dico che la lotta non è finita per me. Dovrò sottopormi a un'operazione per porre fine a questo tumore che mi tiene lontano dal campo. Voglio ringraziare tutti voi per i messaggi di sostegno e la forza che mi date in questa prova".