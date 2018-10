A Radio Marte ha parlato Martin Petras, membro dell'entourage di Hamsik: “Segnare con la Slovacchia ha fatto molto piacere ad Hamsik anche perché il match con la Repubblica Ceca è molto sentito, è un derby. Ho commentato la partita e devo dire che la Roma ha investito molto su Schick, ma nel club giallorosso non riesce ad esprimersi al menglio mentre con la Repubblica Ceca con una mezza occasione ha segnato. Contro il Liverpool Hamsik ha giocato benissimo, ma non è stata la miglior partita degli ultimi anni. Tutta la squadra ha giocato bene ed è stato entusiasmante vincere così. Il Napoli a centrocampo credo sia completo perché ci sono i calciatori anche del futuro. Hamsik via a gennaio? Il problema non si pone proprio. Di Lobotka se ne parla da un anno ormai, ma non credo serva al Napoli ed è anche inutile parlarne. Noi di certo non andiamo via”.