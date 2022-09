Tre punti con un peso specifico incalcolabile.. Perché ieri sera un risultato diverso dalla vittoria avrebbe proiettato i nerazzurri verso una crisi nera, fatta di paure, musi lunghi e critiche., che da ormai parecchio tempo è costretto a convivere con lo scetticismo che i tifosi nerazzurri gli fanno respirare quotidianamente.Una settimana difficile, l’ultima trascorsa dal portiere sloveno, che all’esordio in Champions ha guardato giocare Onana dalla panchina. L’ex Ajax ha risposto con una prestazione convincente eNon dev’essere stato facile isolarsi e trovare la concentrazione, Appiano è spesso patria di autoflagellazione, ma il portiere nerazzurro è stato bravo a non perdere i nervi.Anzi, se l’Inter e Inzaghi sono andati a dormire con tre punti in saccoccia, molto del merito va proprio riconosciuto al portiere sloveno, che in più di un’occasione ha saputo tenere a galla l’Inter. Lo ha fatto in diversi momenti della partita, quando un gol subito avrebbe messo in ginocchio l’Inter, già fragile nei nervi e nelle gambe.Vittoria, tre punti e porta inviolata. Tutto ciò di cui aveva bisogno l’Inter ma anche tutto ciò di cui aveva bisogno Handanovic, che in queste prime giornate ha dovuto raccogliere un po’ troppi palloni dal fondo del sacco. Soprattutto rispetto ai tiri subiti.