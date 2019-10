Interpellato dal portale belga ​DH Les sports, Eden Hazard ha voluto sottolineare come il suo ambientamento a Madrid stia procedendo nel migliore dei modi nonostante le voci circolate su un suo presunto mal di pancia nella capitale spagnola: "Non è vero che ho avuto dei pessimi momenti a Madrid. Del Real parlano in tutto il mondo ed è per questo che sono qui. Le critiche? Non mi interessano". In questa stagione solo 6 presenze e un gol con la camiseta blanca per l'ex Chelsea.