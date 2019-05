EXCLUSIVE Eden Hazard pictured for the first time holding Real Madrid shirt in Spain ahead of £115m summer transfer https://t.co/YfBV17tYOl pic.twitter.com/gzZcpHAzgo — Mirror Football (@MirrorFootball) May 31, 2019

è sempre più vicino al Real Madrid. La velata conferma è arrivata mercoledì sera dallo stesso attaccante belga, al termine della finale di Europa League vinta a Baku contro l'Arsenal. Al termine del match, infatti, l'attaccante del Chelsea ha dichiarato: "Credo che per me sia arrivato il tempo di cambiare: è un arrivederci". Parole e musica, che aprono le porte ad un futuro con i Blancos. Oggi, dall'Inghilterra, il Mirror pubblica. Un indizio di mercato per una trattativa che appare ormai conclusa e vicino all'ufficialità: Hazard-Merengues, un matrimonio pronto a essere messo nero su bianco.