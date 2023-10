, uno dei talenti più importanti che il calcio belga abbia mai avuto,- La stella esplosa nele che ha vestito le maglie die che ha fatto parte dellache ha dominato il ranking mondiale per anni ma che ha solo sfiorato le vittorie importanti di titoli a livello Europeo e Mondiale eradopo la naturale scadenza del suo contratto con le Merengues.Nel corso degli anni è stato sempre protagonista in chiave mercato anche con i nostri top club fra cui in particolare lahanno più volte provato a portarlo senza riuscirci in Serie A. Oggi l'annuncio ufficiale, dato attraverso il proprio profilo instagram in cui conferma il ritiro per colpa dei numerosi problmei fisici avuti negli ultimi anni.Ho realizzato il mio sogno, giocare e divertirmi sui campi di tutta Europa e mondo. Nel corso della mia carriera ho incontrato grandi persone, dirigenti, allenatori, compagni di squadra e volevo ringraziare soprattutto i club che ho attraversato: LOSC, Chelsea e Real Madrid; e ovviamente ringraziare ancora la nazionale belga. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia, agli amici, ai consiglieri e alle persone che mi sono state vicine nel bene e nel male. Infine, un grazie enorme a voi, miei fan, che mi seguite in tutti questi anni, per il vostro incoraggiamento in ogni paese che ho giocato. È ora di godermi i miei cari e fare nuove esperienze. Ci vediamo presto fuori dal campo".