Avvio di stagione super per Eden Hazard, protagonista del nuovo corso avviato dal Chelsea con Maurizio Sarri. Un'esplosione che ha fatto tornare il fantasista belga nel mirino del Real Madrid, ecco cos'ha dichiarato il classe '91 a Sky Sports News: "Se sono il migliore al mondo in questo momento? Sì, l'ho già detto e lo ripeto. Posso ancora migliorare, segnare più gol e fare più assist. Gioco in una buona squadra, posso sempre migliorare. Giocare in Spagna mi aiuterebbe a vincere il Pallone d'Oro? È per questo motivo che voglio andarci, ma non a gennaio".