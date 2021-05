tiene a galla i suoi soprattutto nel secondo tempo, anche se nel gol subito può poco.buona la fase di interdizione, con qualche errore di precisione in fase di ripartenza.(dal st. 1′entra per dare più freschezza al reparto facendo il suo. )buona attenzione difensiva, a parte qualche errore di lettura su Belotti. Nel secondo tempo più in difficoltà, soprattutto sui palloni alti, come il gol subito dove si fa soffiare in anticipo.: tanta corsa e sempre al centro dell'azione. Tocca molti palloni e gioca bene con i compagni, dando una maggior spinta in avanti.(dal 26' s.t.entra e spacca la partita. Grande intraprendenza e tanta corsa per spezzare la difesa del toro. Suo il gol del pareggio, con un gran tiro di esterno che si insacca a fil di palo.)ci si aspetta sempre qualcosa in più da lui. Pecca di troppa sufficienza nei passaggi, senza troppa inventiva.ancora poco presente nella trequarti avversaria, spesso ingabbiato tra le maglie avversarie. Da fuori area prova qualche conclusione molte volte murata sul nascere.buone verticalizzazioni in avanti ma anche bei cambi di gioco a catapultare velocemente l'azione su entrambe le fasce.tanti traversoni e qualche inserimento pericoloso.molto mobile in attacco ma troppa imprecisione sotto porta. Si mangia almeno due occasioni molto ghiotte.(dal 13' s.t.ci mette la sua velocità nei contropiedi, ma in area pecca ancora di precisione proprio al momento del tiro.): fa il suo con buona tecnica, ma quando deve chiudere la giocata, pecca sempre di quella precisione in più per creare molto più pericolo agli avversari.(dal 12' s.t.entra ed è subito in pieno ritmo. Belle falcate sulla sua fascia, cercando molto l'uno contro uno.)in area di rigore c'è sempre ma non riesce ad essere pericoloso quasi mai.una gara letta bene, con cambi azzeccati al momento giusto. Grande carica come al solito che risveglia i suoi dopo il gol subito.