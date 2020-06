Hellas Verona-Napoli 0-2



Silvestri 6,5: sempre reattivo e pronto su ogni azione avversaria. Tiene a galla i suoi infondendo piena fiducia nei suoi comapagni.



Rrahmani 6: buona fase difensiva soprattutto quando il Napoli si è fatto avanti dalle sue parti. Nel secondo tempo si affaccia anche con continuità

in fase offensiva per dare supporto all'attacco.



Kumbulla 5,5: alcune imprecisioni nelle marcature, troppo larghe soprattutto su Milik.



Empereur 6: spesso riparara alle sbavature del compagno di reparto e cerca di coprire gli spazi.



Faraoni 5,5: poco preciso nei passaggi e si spegne nel secondo tempo.



Amrabat 6: gioca molto bene nel primo tempo e all'inizio della ripresa, ma si spegne, complice anche la stanchezza nell'ultima parte di gara. Preziosissimo comunque per tutta l'azione dell'Hellas.

(dal 40' Stepinski: s.v.)



Veloso 6: meglio nel secondo tempo quando trova più spazi e più intraprendenza.



Lazovic 5,5: qualche errore di troppo nei passaggi implicano una gara poco al di sotto della sufficienza.

(dal 37' s.t. Dimarco: s.v.)



Verre 5: troppo fuori dal gioco e quando tocca palla è sempre distratto e troppo lento.

(dal 32' s.t. Pessina: s.v.)



Zaccagni 6: prova a proporsi su ogni azione anche sbagliando. Premiata la sua caparbietà.



Di Carmine 6: prova a rendersi pericoloso con i suoi inserimenti, anche se sbatte contro la fisicità della difesa napoletana.

(dal 30' s.t. Pazzini 6: entra e si rende subito a disposizione della squadra, sempre con il suo grande carattere.)





All. Juric 6: Verona che non vince ma convince. Gioca sempre per trovare il gol, anche rischiando il contropiede avversario.