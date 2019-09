Silvestri 6: almeno due ottime parate su Joao Pedro da posizione molto ravvicinata. Reattivo e attento.



Rrahmani 6,5: buone sovrapposizioni in avanti quando le squadre si allungano e ci sono più spazi anche per lui.



Dawidowicz 6: fa il suo senza rischiare troppo



Gunther 5,5: si fa scappare Joao Pedro sul gol avversario e non è attento su alcune chiusure importanti.



Faraoni 6,5 : fase difensiva attenta e precisa. A volte cerca la giocata lunga sbagliando le misure, ma è comunque molto propositivo



Amrabat 6: la manovra passa quasi sempre dai suoi piedi e con la propria tecnica prova spesso a imbucare la difesa avversaria.



Veloso 6,5: un poco in ombra nel primo tempo, sicuramente meglio nella ripresa. Utile ed efficace anche l'intesa con Amrabat nelle giocate veloci.



Lazovic 5,5: troppo frettoloso nell'ultima conclusione. Spreca troppe volte le belle azione confezionate per lui dai compagni.



Verre 6: può essere più coraggioso nelle giocate oltre la trequarti avversaria, ma si limita al pasaggio semplice.

(19' s.t. Salcedo 6: entrato fin da subito bene in partita con la spenseratezza dei più giovani che lottano su ogni pallone.)



Zaccagni 6: buona uscita anche se deve essere più preciso in fase di conclusione.

(25' s.t. Pessina: s.v.)



Stepinski 6: primo tempo di grade sacrificio. Fa a sportellate con i difensori avversari e gioca bene di sponda.

(40' s.t. Pazzini: s.v.)





All. Juric 6: Hellas quasi inesistente nel primo tempo, cambia completamente musica quando trova il pareggio. Bisogna sicuramente ripartire da qui e lui lo sa, visto il grande lavoro emotivo nella ripresa fatto ai suoi.