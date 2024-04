Hellas Verona, le pagelle di CM: Montipò salva i suoi e vale un punto d'oro

Montipò 7,5Il tiro di Scamacca è potente, ma centrale. Sul secondo poteva uscire verso Ederson. Si riscatta sul colpo di testa di Pasalic e sul tiro di De Ketelaere, tenendo in piedi i suoi. Soprattutto sul tiro di Miranchuk, compie una prodezza.Centonze 6,5Assist al bacio per il pareggio di Noslin.(45' s.t. Tchatchoua sv)Magnani 6Smorza la conclusione di De Ketelaere diretta verso la porta. Ci prova di testa, debolmente.Dawidowicz 6De Ketelaere lo salta un paio di volte, quando può usa le maniere forti. Cresce nel secondo tempo.Cabal 5Non la sua migliore prestazione.

Dani Silva 5Si ricorda solo per un giallo nella ripresa.Folorunsho 5,5Non trova spazio dal limite per lasciare partire una conclusione degna di nota.(45' s.t. Coppola sv)Suslov 4,5Perde lui il contrasto con Toloi che offre all'Atalanta la palla del vantaggio. Anche nel raddoppio dell'Atalanta c'entra, perchè sbaglia il tocco del pareggio. Giusta l'ammonizione allo scadere del primo tempo.(31' s.t. Vinagre sv)Noslin 7,5Chiuso dai difensori dell'Atalanta, non trova spazi. Uno se lo crea quando serve a Lazovic l'assist, l'altro quando segna il pareggio.Lazovic 6,5

Prova ad inventare, senza il supporto dalla cintola in avanti. E' lui a segnare la rete che offre speranza ai suoi.(31' s.t. Mitrovic sv)Bonazzoli 5Spesso colpevolmente solo, Baroni lo toglie all'inizio della ripresa.(13' s.t. Swiderski 5: si divora la rete del possibile vantaggio, di testa)All. Baroni 6,5La sua squadra va subito in confusione con le due reti orobiche, ma resta comunque in partita grazie al portiere. Poi la riprende.