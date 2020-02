Udinese-Hellas Verona 0-0



Silvestri 6,5: sicuro negli interventi, blocca attentamente alcuni cross insidiosi.



Rrahmani 6: Lasagna è nettamente più veloce di lui, ma il difensore kosovaro è bravo a tenerlo lontano e non farlo scappare.



Gunter 6,5: usa il fisico in maniera egregia, spazzando i tentativi di Okaka e compagni.



Kumbulla 6,5: il 19enne continua a stupire, con un'altra prestazione convincente. Maturo.



Faraoni 6,5: l’ex della partita è un altro giocatore rispetto a quello visto a Udine qualche anno fa. Perfetto in chiusura e nelle diagonali.



Amrabat 6,5: intelligente e molto esperto tatticamente. In mezzo al campo è fondamentale.



Veloso 5,5: non riesce a incidere e farsi sentire; più timido rispetto al solito.



Lazovic 6,5: uno dei migliori della formazione scaligera; molto propositivo in fase offensiva.



Verre 5,5: tra le linee viene trovato poco, anche a causa della stretta marcatura bianconera.



(dal 36’ s.t. Stepinski sv)



Pessina 6: il classe ’97 si muove molto, ma soffre l’assenza di una vera punta di ruolo.



(dal 25’ s.t. Zaccagni 5,5: ha sui piedi l’occasione più ghiotta del match, ma la spreca quasi clamorosamente)



Borini 6: corre tanto, impensierendo specialmente nel corso del primo tempo la difesa friulana.





All. Juric 6: esce dalla Dacia Arena con un punto prezioso, con il rammarico di non aver sfruttato le opportunità a disposizione.