Hellas Verona-Lazio 4-1Montipò 6: gol subito sul quale poteva sicuramente fare meglio. Per il resto gara ampliamente controllata con sicurezza.Dawidowicz 6,5: buona gamba in entrambe le fasi. Bene anche i ripiegamenti difensivi quando gli avversari puntavano dalle sue parti.Günter 6,5: una diga che ha davvero concesso poco. Pedro viene praticamente sempre annullato, mentre Immobile ha gioco davvero difficile con lui.(dal 24' s.t. Sutalo 6: si limita a controllare la gara in un momento nel quale la Lazio ha oramai poco da dire. Attento.)Casale 6,5: si infortuna a fine primo tempo, dopo una gara giocata ad alti ritmi e con grande attenzione.(dal 1' s.t. Ceccherini 5,5: qualche mezza svista, soprattutto in occasione del gol subito. Sicuramente poteva prestare più attenzione.)Faraoni 6,5: uomo assist e onnipresente su tutte le azioni. Grande corsa e grandi falcate a spezzare il gioco. Bene l'intesa con i compagni di reparto.Ilic 7,5: grande prova su praticamente tutta la gara. Sempre al centro del gioco della sua squadra, si lascia ispirare dai movimenti dei compagni.(dal 36' s.t. Hongla: s.v.)Veloso 7: anche per lui giornata da ricordare. Non solo per la precisione dei suoi passaggi, ma anche per la forza fisica che ci mette in ogni azione.(dal 23' s.t. Tameze 6,5: entra davvero bene in gara, subito al centro del gioco. Fa bene entrambe le fasi, in modo ordinato e preciso.)Lazovic 6,5: fa a sportellate con mezza squadra laziale, con falcate micidiali ad inserirsi nelle retrovie avversarie. Bene anche l'intesa con Simeone e Caprari.(dal 35' s.t. Magnani: s.v.)Barak 6,5: preciso e puntuale su tutti i contrasti. Sembra fuori dalla manovra, ma oggi fa quel gioco "sporco" che serve come il pane.Simeone 9: giornata a dir poco memorabile. Quattro gol che stendono la Lazio in una gara giocata davvero egregiamente. Basta il numero delle reti per descrivere tutta la sua eccezionale partita.Caprari 8: non segna ma fa da spalla a Simeone in modo perfetto. Sempre al posto giusto nel momento giusto, crea gli spazi necessari per le imbucate del compagno. Perfetto.All. Tudor: Verona che illumina il pomeriggio con una gara perfetta. Ritmi sempre alti, attenzione in ogni reparto e poche distrazioni. Tudor continua a stupire.