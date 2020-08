troppi i gol subiti tra i quali poteva fare qualcosa di più sul primo gol di Sanabria.parte bene, poi si perde appena il Genoa inizia a farsi in avanti.quasi mai in partita, si lascia scappare spesso l'uomo alle proprie spalle. Sostituito forse troppo tardi.(dal 30' s.t.fa sicuramente vedere giocate migliori rispetto al compagno, complice anche la stanchezza degli avversari.)cerca di farsi vedere anche in fase offensiva, anche se non molto seguito dai compagni.non convince sin dai primi minuti. Troppi errori in fase di impostazione e palloni persi troppo facilmente.lontano parente del giocatore ammirato sin qui, insieme alla squadra patisce la stanchezza. Giocate sbagliate e spesso frettolose, ci mette anche del suo nel battibecco finale che gli costa l'espulsione.peggiore in campo dei suoi. Errori fatali e praticamente assente in ogni azione. Davvero male.Behrami e i centrocampisti avversari gli chiudono tutti gli spazi e lui non fa molto per crearsene di nuovi.cerca per tutta la gara di trovare il pertugio giusto per le sue giocate ma finisce quasi sempre per farsi anticipare sul nascere.esce per infortunio dopo una gara di alti e bassi.(dal 1' s.t.ci mette impegno anche a costo di sbagliare. Non trova però quasi mai la pericolosità necessaria per far male all'avversario.)anticipato praticamente su ogni azione, sparisce dal campo e non crea alcun pericolo agli avversari.(dal 1' s.t.finisce la sua avventura in Serie A in una gara molto complicata, anche se lui cerca sempre di non mollare.)nervoso in panchina, venendo anche espulso, non trova mai la quadra della gara. Chiude male un comunque ottimo campionato.