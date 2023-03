Dopo le ultime uscite, il Verona è giunto al fatidico "punto di non ritorno". Un dentro fuori, nel quali si gioca l'intera stagione e di conseguenza la permanenza nella massima serie. Ccontro il Monza. Guardando il calendario lo Spezia, entro la fine del campionato, avrà cinque sfide difficili e lo stesso vale per il Verona.Per quanto riguarda il futuro della squadra diultima in classifica, sarà la prossima sfidante e non si possono commettere errori fatali. La posta in gioco è la riapertura dei giochi per la salvezza, anche se la matematica, come dicevamo, non implicherà nulla qualora ci sia una sconfitta.Innanzitutto per la classifica.In caso di vittoria, l'Hellas potrà recuperare tre punti d'oro, portandosi a -1 dai diretti avversari, tenendoli sotto scacco e con i nervi ben tesi.quando si sta davanti si ha sempre più paura di chi c'è dietro e i passi falsi possono essere dietro l'angolo. La seconda questione riguarda gli equilibri psico-fisici interni ai gialloblù.questo è sotto gli occhi di tutti, e quando le forze cominciano a mancare, anche la metà sembra praticamente irraggiungibile. Così facendo, il rischio è di un abbandono delle speranze che parte principalmente dalla testa. Qual è quindi il miglior "carburante" per risanare tale situazione?Al contrario, come detto, si sprofonderebbe ancor di più nell'insicurezza e nella rinuncia.