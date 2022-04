La splendida vittoria contro l'Atalanta di questa ultima giornata sembra essere stata scritta dal destino.A mio modo di vedere non credo ed ora spiegherò come mai la vittoria contro l'Atalanta potrebbe davvero aver sancito un punto di svolta dal quale non si potrà tornare indietro.non solo per i tre punti che fanno scalare i gialloblù la classifica ad altezze che se non fosse stato per alcuni incidenti di percorso sarebbero da zona Europa,che ha segnato ed ha condotto i suoi per tutta la gara, come un vero combattente di lungo corso. In generale una prova assai convincente, che dà continuità alla crescita di tutta la squadra.Proprio a questo punto, il futuro dell'Hellas Verona potrebbe avere diverse sfaccettature, non riguardanti solamente il campo e il calcio giocato, ma anche e soprattutto la società e tutta la dirigenza. Andiamo con ordine e spieghiamo meglio questo fattopotrebbe dare quella spinta ulteriore per arrivare ad un progetto il quanto più vicino a quello che in questi anni il club bergamasco ha costruito.C'è un però, e direi un grandissimo "però", intorno al quale ruota tutto il futuro dei gialloblù: c'è la forza giusta per accelerare e mettere davvero la freccia? E qui casca l'asino.La voglia per mandare avanti la crescita di questo splendido progetto deve arrivare direttamente dal Presidente Setti ee di persone sul campo che hanno sempre ammesso di aver lavorato e di lavorare molto bene con questa società. La squadra ha fatto passi da gigante dopo l'ultima retrocessione,Questo ha comportato spese di energia e di soldi che in un mondo come il nostro devono essere contate al centesimo ed è per questo che proprio ora bisognerà iniziare a prendere grandi decisioni.I tifosi ovviamente si augurano che la risposta possa ovviamente essere la prima citata, ma non è assolutamente detto. Questo finale di campionato potrà dire molto quindi, non solo in termini calcistici, ma anche economici e societari, mentre quasi sicuramente ci si aspetterà un'estate davvero calda.