Ieri si è giocata la prima amichevole del ritiro estivo dei gialloblù contro il Gorica, squadra slovena dell'omonima città. Per chi se la fosse persa, il risultato finale, dopo un'avvincente gara, è stato di 4-3 per l'Hellas,I gialloblù hanno dimostrato già un'ottima forma fisica, durante un ritiro che in questo strano e complicato anno doveva essere più un "ponte" tra una stagione e l'altra. Juric sta lavorando bene, come si poteva facilmente auspicare, e la squadra sta rispondendo bene ai suoi dettami, compreso l'esordiente Magnani.Ci si deve soffermare però sulla prestazione di un giocatore che potrebbe diventare una rivelazione per il prossimo anno:era stato praticamente quasi dimenticato da tutti, complice il fatto dei suoi frequenti infortuni che lo hanno costretto a fermarsi ripetutamente. Ieri però, in coppia con Magnani nel secondo tempo, non ha fatto male, a parte una dormita in occasione del terzo gol che poteva essere risparmiata.tatticamente attento e tecnicamente capace. Certo, c'è bisogno ancora di molto lavoro, ma se dovesse mantenere questi livelli e soprattutto un'integrità fisica decente, potrebbe rivelarsi un vero e proprio ottimo "acquisto":già nelle prime gare di campionato, per testare ciò che si è precedentemente detto. Staremo a vedere quindi, in attesa anche dei nuovi acquisti e dei nuovi obbiettivi.