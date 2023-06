Ci siamo, o meglio, ci risiamo. I festeggiamenti per una salvezza davvero insperata sono oramai conclusi, mentre si riapre come ogni estate il toto-mercato.Quest'anno l'Hellas si è salvato per il rotto della cuffia e se alcune settimane fa eravamo qui a fare i funerali della squadra (metaforicamente parlando, ovviamente), ora non possiamo, con cieca ipocrisia, elogiare a spada tratta un gruppo che purtroppo ha dimostrato grossi e gravi limiti.Innanzitutto coloro i quali sono i veri condottieri di questa magica salvezza. Uno su tutti Cyril Ngonge, sul quale già si sono puntati gli occhi di varie compagini di Serie A.sulla quale cessione molto probabilmente la società ci starà ragionando. Altre pedine importanti in vista della costruzione della prossima squadra sono quelle di Lazovic e dicon tante squadre pronte a fare un passo in avanti. Inoltre c'è la questione delle scadenze di contratto, che a giugno vedrà molti giocatori interessati. Solo per citarne alcuni, tra i più importanti: Gaich, Kallon e soprattutto Veloso e Verdi. Su questi ultimi due si dovrà fare un discorso a parte, ovviamente.Questo non vuol dire stravolgerla, cosa che sarebbe alquanto controproducente, ma al contrario dovrà essere oculatamente migliorata in ogni reparto, anche senza spendere grandi cifre.Non è mai facile infatti trovare l'ago della bilancia per una squadra che è arrivata per un soffio a salvarsi e che se vuole sperare di non rimandare tutto all'anno prossimo, deve cambiare le proprie carte senza rovinarsi ulteriormente.A seconda delle sue mosse e delle sue volontà ci si giocherà il futuro di questa squadra nella massima serie e sarà quindi imprescindibile capire le intenzioni di Setti sulla sua proprietà.Quest'anno più che mai serve una programmazione che parta dalla base, dal costruire delle fondamenta solide per il futuro, con lui o senza di lui.ma se le sue intenzioni saranno quelle di recuperare il gap della serie A, allora lo vedremo già da subito. Altrimenti, la speranza è che non faccia una svendita all'ingrosso e che rinvii il fallimento stagionale al prossimo anno.