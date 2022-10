Tempo di rifinitura in casa Roma visto che domani si giocherà contro l'Helsinki in Europa League. Pellegrini e Karsdorp, non al meglio dopo la partita di domenica, si sono allenati regolarmente, a differenza di Nemanja Matic che quindi dovrebbe restare nella capitale. Mourinho dovrà però fare a meno di diversi uomini come Dybala e Zaniolo in attacco, Celik sulla destra e con qualche giocatore parecchio incerottato come Karsdorp e Pellegrini, insieme a Matic e Cristante che giocherà con un tutore al polso. Tornato a disposizione Zalewski.