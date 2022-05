Nel mirino del Napoli ci è finito Aaron Hickey, terzino sinistro scozzese classe 2002 in forza al Bologna. Il calciatore ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Repubblica. Ecco quanto dichiarato sull'ipotesi azzurra in chiave mercato:



Su Instagram posti molte foto da turista: Roma, Venezia, Garda, Firenze... Napoli no?

"Troppo lontana".



A quanto pare potresti starci molto l'anno prossimo. Ti senti pronto per quel livello?

"Non lo so, ora penso al Bologna poi nella vita non si sa mai".