Ho lasciato a Milano la controversa, complicata, sofferta trattativa tra il Milan e la Juventus per regalarmi 4 giorni in Normandia. Oggi ho visitato le spiagge che hanno visto lo sbarco degli alleati, il 6 giugno 1944. Il 'D-Day'. A livello calcistico, soprattutto per quello che riguarda il Milan, questi ultimi giorni di luglio sono certamente i 'D-Days', quelli che incideranno pesantemente sulla stagione 2018-2019. Leonardo sta cercando di trovare la soluzione che accontenti Higuain sul piano economico e morale.Sta ora al direttore generale rossonero convincerlo che si tratti solo di una formula da mercato, ma il Milan crede totalmente sul Pipita, non solo per la prossima stagione, ma anche per il futuro lontano.Trovata la soluzione con l'entourage argentino, ma difficile come "Il quesito con la Susy" (vedi Settimana Enigmistica), tutto si semplificherebbe. Un accordo con la Juventus si trova. Juventus che cederà Caldara solo al club che prende Higuain. Quindi giusto sognare che questa strepitosa coppia illumini San Siro fra 20 giorni.Intanto i tifosi dibattono quale sia il giocatore più degno di indossare la fascia di capitano. I due primi nomi indicati sono certamente i più apprezzati anche da me. Parliamo di Alessio Romagnoli e Giacomo Bonaventura. A livello di anzianità toccherebbe a 'Jack di Cuori', grande cuore rossonero, ma il gesto,significativo e lodevole di 'Tempesta Solare', che ha firmato il prolungamento nel pieno della bagarre societaria, lo mette forse in cima alle preferenze. Comunque due grandi capitani!