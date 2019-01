Oltre a essere il giorno di Krzysztof Piatek al Milan, oggi sarà anche il giorno di Gonzalo Higuain al Chelsea: il club rossonero è pronto a dare il via libera per l'addio del Pipita, che sarà il nuovo attaccante dei Blues di Sarri.



12.30 - Non appena il Milan avrà chiuso l'affare Piatek darà il via libera a Gonzalo Higuain per volare a Londra dove il Chelsea e Sarri lo aspettano: il Pipita dovrebbe sbarcare nella capitale inglese in giornata e potrebbe debuttare già giovedì sera con la sua nuova squadra, in occasione del ritorno della semifinale di Coppa di lega inglese contro il Tottenham, a Stamfrd Bridge. Secondo Repubblica, dopo questa operazione, non è escluso che i Blues possano concedere uno sconto al Diavolo in estate sul riscatto di Tiemoué Bakayoko.