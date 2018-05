Il suo futuro alla Juventus è in bilico, ma in questo momento Gonzalo Higuain sembra pensare a tutt'altro. Il centravanti è infatti impegnato con la nazionale argentina nella preparazione per gli imminenti Mondiali russi. L'ex Napoli sarà infatti la punta titolare dell'Albiceleste che proverà a rifarsi dopo le delusioni accumulate negli ultimi anni. Svariati, per il numero 9 bianconero, gli errori decisivi in nazionale, alcuni molto pesanti, come ad esempio nella finale del Mondiale brasiliano del 2014. Mai amato, Higuain non è riuscito a conquistare il popolo argentino, che spesso lo ha crocifisso additandolo come principale colpevole di anni senza vittorie. Un macigno sulle spalle del bianconero, che spesso ha rischiato di schiacciarlo.

Ieri l'Argentina ha disputato la prima amichevole pre Mondiale, vinta per 4-0 contro Haiti. Gonzalo è sceso in campo dal 1' minuto, al fianco di Messi e Di Maria. Un'ora di gioco, due opportunità sprecate, poi la sostituzione con Aguero. Al termine della gara, ai microfoni dei media argentini, si è sfogato, liberando parte della sofferenza accumulata nel corso degli anni: "Sono felice perché dopo tanti anni credo che la gente abbia capito che mi sono rotto la schiena per questo Paese. Sentire l'appoggio dei tifosi ti rende più forte e vai al Mondiale con un altro spirito". Emozionato, previsioni non ne ha volute fare: "Ci sono molti fattori, sono sette partite e dobbiamo rimanere concentrati".