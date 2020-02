Ciro Immobile viaggia a ritmi forsennati e con la doppietta inanellata contro la Spal ha superato nella classifica dei marcatori di tutti i tempi in Serie A Gonzalo Higuain. Proprio l'attaccante argentino, era uscito dal campo furente contro Maurizio Sarri al momento del cambio al 67esimo del secondo tempo della gara poi vinta contro la Fiorentina, ma dietro al gesto di stizza c'è più della semplice sostituzione.



NON SOLO RONALDO - Un gesto eclatante, quello della rottura con Sarri al momento della sostituzione e che fa eco a quello fatto da Paulo Dybala a inizio stagione. Higuain e la Joya mal digeriscono il doversi alternare per far spazio al titolarissimo Cristiano Ronaldo e il fatto che l'asso portoghese sia letteralmente intoccabile, ma per quanto riguarda l'ex- Napoli il discorso si fa ancora più ampio perché in campionato, nelle ultime 9 gare, è stato soltanto 1 il gol segnato.







AREA SVUOTATA - Anche per "colpa" di Cristiano Ronaldo e del suo modo di stare in campo, infatti, la Juventus fatica ad attaccare e riempire l'area di rigore con le sue punte. Il match contro la Fiorentina ne è una testimonianza diretta poiché osservando la Heat Map dei tre attaccanti, Douglas Costa-Higuain-Ronaldo, appare evidente come il punto di "vuoto" sia proprio il cuore dell'area di rigore dove Higuain è letale e dove dà il meglio. Lo stesso Higuain, al contrario, tocca la maggior parte dei suoi palloni sulla trequarti, appoggiando il gioco verso l'esterno o verso le mezz'ali. In un ruolo che, di fatto, non lo valorizza.